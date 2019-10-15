Разумков: Рада заканчивает с турборежимом

Председатель парламента Дмитрий Разумков анонсировал окончание работы нардепов в турборежиме. На этой неделе Верховная Рада перейдет к более плановой работе, сообщил он в ходе Согласительного совета во вторник, 15 октября.

"На этой неделе, в том числе и прислушиваясь к премьер-министру, мы завершим турборежим и перейдем к более плановой работе. Мы обеспечиваем ту законодательную базу, которая была необходима для других вертикалей власти ради проведения реформ, и будем работать в несколько ином режиме. Это не значит, что мы будем работать медленнее, или это как-то повлияет на качество работы", – сказал спикер.

Также он отметил, что на прошлой неделе Рада рассмотрела 41 вопрос повестки дня, среди которых 24 проекта законов были приняты в целом и четыре – в первом чтении.

Кроме того, Разумков сообщил, что 18 октября Рада рассмотрит госбюджет на 2020 год в первом чтении.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net