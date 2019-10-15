В провинции Анталья на юге Турции потерпел крушение учебный самолет. Об этом во вторник, 15 октября, сообщает телеканал TRT.

По его данным, воздушное судно упало в районе Манавгат, который находится недалеко от курортного города Сиде.

Информация о причинах катастрофы и судьбе пилотов на данный момент не сообщается. Однако, местные СМИ сообщают, что по предварительной информации, пилот жив.

Cмотрите фотогалерею: В Турции разбился учебный самолет

Ранее сообщалось, что в США разбился канадский учебный самолет. Крушение произошло незадолго до авиашоу.

А на северо-западе Франции во время учений разбился истребитель F-16 ВВС Бельгии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net