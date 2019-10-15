Экс-посол: Украина не сняла гриф секретности с разговора Трампа-Зеленского

Украина не давала официального согласия на публикацию властями США стенограммы телефонного разговора между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Об этом заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый в интервью LB.ua.

Экс-посол объяснил, что для этого существует определенная процедура. Если украинская сторона в таком случае соглашается на публикацию стенограммы разговора, то для этого необходимо согласовать снятие грифа секретности.

"Телефонные разговоры имеют определенный ограниченный доступ. В Соединенных Штатах это очень четко регламентируется: вы это видели на примере последнего скандала, в котором говорилось о сверхвысокой степени секретности. В Украине тоже есть свои процедурные моменты, которые я не могу разглашать. Знаю точно: для того чтобы дать согласие на публикацию, надо сначала с документов снять все грифы", - отметил экс-посол.

Чалый добавил, что, насколько он понимает, "подобная процедура в Украине не проводилась".

Напомним, Зеленский в ходе пресс-марафна оценил влияние разговора с Трампом на отношения стран.

Напомним, телефонный разговор президента США с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, стал причиной скандала и привел к запуску процедуры импичмента Трампа.

Как утверждают оппоненты американского лидера, он во время звонка пытался оказать влияние на Зеленского с целью начать расследование деятельности в Украине сына Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Трамп и Зеленский отрицают давление в ходе разговора.

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Источник: korrespondent.net