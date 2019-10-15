Житель Днепропетровской области изнасиловал 5-летнюю девочку

В Днепропетровской области задержан 32-летний мужчина, подозреваемый в изнасиловании 5-летней девочки. Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.
Преступление произошло 13 октября около 21:00 в Софиевском районе. Полицейские установили, что родители девочки отлучились из дома и оставили дочь со своим знакомым.
"Воспользовавшись этим, мужчина совершил с ребенком действия сексуального характера", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работники полиции задержали злоумышленника, его личность установлена - им оказался 32-летний мужчина, ранее судимый за кражи.
По данному факту внесены сведения в ЕРДР и открыто уголовное производство по статье "изнасилование". После проведения судебно-психологической экспертизы задержанному будет вручено уведомление о подозрении и избрана мера пресечения. Девочку, в отношении которой были совершены действия сексуального характера, сегодня доставили в Днепр. С ней работают психологи.
Ранее в Константиновке Донецкой области гражданин Молдовы жестоко убил 14-летнюю Ирину Лысенко. Мужчина склонил девочку к половой связи, но затем, испугавшись, что она обратится в полицию, убил ее.
На Киевщине мужчину обвинили в изнасиловании родной дочери
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Источник: korrespondent.net
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