Житель Днепропетровской области изнасиловал 5-летнюю девочку

В Днепропетровской области задержан 32-летний мужчина, подозреваемый в изнасиловании 5-летней девочки. Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Преступление произошло 13 октября около 21:00 в Софиевском районе. Полицейские установили, что родители девочки отлучились из дома и оставили дочь со своим знакомым.

"Воспользовавшись этим, мужчина совершил с ребенком действия сексуального характера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работники полиции задержали злоумышленника, его личность установлена - им оказался 32-летний мужчина, ранее судимый за кражи.

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По данному факту внесены сведения в ЕРДР и открыто уголовное производство по статье "изнасилование". После проведения судебно-психологической экспертизы задержанному будет вручено уведомление о подозрении и избрана мера пресечения. Девочку, в отношении которой были совершены действия сексуального характера, сегодня доставили в Днепр. С ней работают психологи.

Ранее в Константиновке Донецкой области гражданин Молдовы жестоко убил 14-летнюю Ирину Лысенко. Мужчина склонил девочку к половой связи, но затем, испугавшись, что она обратится в полицию, убил ее.

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Источник: korrespondent.net