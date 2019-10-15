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15. 10. 2019

В Колумбии нашли 17 кило кокаина в инвалидной коляске

В Колумбии сотрудники полиции задержали в международном аэропорту города Рионегро 81-летнюю женщину, перевозившую в своей инвалидной коляске 17 килограммов кокаина. Об этом накануне сообщила радиостанция Caracol.

По данным полиции, женщина собиралась отправиться в Мадрид, где у нее якобы есть родственники.

"Была задержана пожилая женщина, уроженка департамента Рисаральда. Внутри металлической конструкции инвалидной коляски находились 17 000 граммов кокаина. Она направлялась в Мадрид", – заявил представитель полиции департамента Антиокия Джованни Буитраго.

Он отметил, что за последние месяцы это уже третий случай, когда "психотропные вещества пытались вывезти из аэропорта в инвалидной коляске".

Ранее в аэропорту Барселоны полицейские задержали мужчину из Колумбии, который спрятал под париком полкилограмма кокаина. Наркотики оценили в 30 тысяч евро.

Также сообщалось, что в Колумбии наркодельцы пытались провезти в гробах 300 кг марихуаны.

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Источник: korrespondent.net
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