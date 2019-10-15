Столтенберг призвал страны НАТО увеличить помощь Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-члены Альянса активнее оказывать помощь Украине. Об этом он заявил во время выступления на Парламентской ассамблее НАТО в Лондоне, сообщает во вторник, 15 октября, Европейская правда.

"Через несколько недель весь Североатлантический совет отправится в Украину и выразит нашу решительную политическую поддержку, и я также призываю союзников по НАТО оказывать еще большую практическую поддержку Украине. Им нужна наша поддержка. Речь идет о поддержке Украины, но также о поддержке основанного на правилах порядке, имеющем большое значение для всех нас", - сказал Столтенберг.

Говоря о стремлении Киева к сближению с НАТО, Столтенберг отметил, что важную роль в этом плане должны играть реформы.

"Мы поддерживаем стремление Украины к дальнейшей евроатлантической интеграции, включая членство. Мы считаем, что акцент должен быть сделан на реформах, на том, как модернизировать Украину... модернизация оборонных и силовых институтов - это также наилучший способ продвижения к членству", - сказал он.

Столтенберг напомнил, что после инцидентов в Керченском проливе и захвата украинских кораблей в НАТО решили также усилить сотрудничество с Украиной в морской сфере, поработать с военно-морской академией в Одессе.

"Мы предоставляем практическую поддержку, политическую поддержку", - заявил Столтенберг, подчеркнув, что действия России, которая незаконно захватила часть другой страны, незаконно аннексировав Крым и продолжая дестабилизировать восточную Украину, являются неприемлемыми.

Напомним, Североатлантический совет проведет заседание в Украине 31 октября. Во встрече примет участие президент Владимир Зеленский.

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Источник: korrespondent.net