Суд арестовал имущество экс-нардепа Микитася - СМИ

Антикоррупционный суд арестовал на имущество бывшего нардепа Максима Микитася, подозреваемого в присвоении госсредств при обмене квартир для военных Нацгвардии. Об этом во вторник, 15 октября, сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Наложили арест на имущество", - сказал он.

Отмечается, что речь идет о недвижимости и другом имуществе.

Решение было принято на прошлой неделе.

Напомним, 4 октября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для Максима Микитася в виде залога 5,5 млн гривен. Позже он внес залог и вышел на свободу, но с электронным браслетом.

Как известно, 14 мая НАБУ задержало экс-командуюющего Нацгвардии Юрия Аллерова и двух представителей строительной корпорации Укрбуд Девелопмент. Их подозревали в совершении коррупционного преступления во время обмена квартирами в Киеве. Ущерб от сделки оценивался в сумму более 81 млн гривен.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net