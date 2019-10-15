Названы основные направления реформы СБУ

Глава Службы безопасности Иван Баканов подал президенту Владимиру Зеленскому проект новой редакции закона О Службе безопасности Украины. Об этом во вторник, 15 октября, сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что проект также был передан в Совет национальной безопасности и обороны Украины, Национальному институту стратегических исследований.
"Законопроект учитывает передовой европейский опыт и лучшие международные практики в сфере безопасности", - говорится в сообщении.
Согласно документу, приоритетными направлениями реформирования СБУ являются:
- отказ от несвойственных специальным государственным органам функций;
- расширение контрразведывательного вектора работы;
- внедрение гибкой структуры; оптимизация кадрового состава; демилитаризация;
- повышение уровня социального обеспечения сотрудников;
- минимизация рисков политического вмешательства в деятельность органов безопасности;
- совершенствование порядка международного сотрудничества и обмена информацией с партнерскими спецслужбами;
- совершенствование системы демократического гражданского контроля над деятельностью спецслужбы.
Концепт новой визии закона О Службе безопасности Украины был презентован членам профильных парламентских комитетов, послам Большой семерки и руководителям представительства ЕС в Украине. С проектом также ознакомился руководство Представительства НАТО в Украине и Консультативной Миссии ЕС по реформированию сектора гражданской безопасности Украины (КМЕС).
У Баканова представили концепт реформи СБУ
Ранее Баканов сообщал, что реформа СБУ предполагает сокращение штата и повышение заработной платы.
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Источник: korrespondent.net
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