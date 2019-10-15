Принес присягу еще один нардеп от Слуги народа

Новый народный избранник от фракции Слуга народа Александр Копыленко принес присягу нардепа. К принесению присяги политика пригласил на трибуну ВРУ спикер парламента Дмитрий Разумков во время заседания во вторник, 15 октября.

По словам председателя ВРУ, нардеп был избран в многомандатном избирательном округе и, согласно Регламенту парламента, должен вступить в должность после произнесения текста присяги. После этого новый депутат провозгласил текст присяги.

Также сегодня Юрий Буглак принял присягу члена Центральной избирательной комиссии.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский пригрозил Слуге народа роспуском. Глава государства заявил, что распустит партию Слуга народа, если "они сами начнут есть друг друга".

Напомним, глава Слуги народа предложил продать все авто депутата Дубинского. Глава фракции Слуга народа Арахамия предложил продать все машины депутата Дубинского, чтобы не брать кредиты МВФ.

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Источник: korrespondent.net