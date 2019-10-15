В "ЛНР" заявили о задержании "агента" СБУ

Сепаратисты "ЛНР" задержали мужчину, которого называют "агентом" СБУ. Об этом сообщает так называемое "МГБ ЛНР" во вторник, 15 октября.

Утверждается, что Алексей Крюков ездил на территорию, подконтрольную украинской власти и "попал в поле зрения сотрудников СБУ". После этого он начал собрать информацию "о стратегически важных объектах на территории "ЛНР".

"Под угрозой физической расправы над родственниками, проживающими на подконтрольной украинским силовикам территории, он был вынужден дать письменное согласие на сотрудничество с украинской спецслужбой", – говорится в сообщении.

Мужчине якобы присвоили псевдоним "Крюк" и поставили задачу собирать сведения "военного и социально-экономического характера".

"В частности, их интересовала информация о стратегически важных объектах республики, на одном из которых Крюков ранее работал", – заявили в "МГБ".

Сепаратисты утверждают, что "утечка" была предотвращена, а сам Крюков дал признательные показания.

Напомним, в июле так называемый "верховный суд" "ЛНР" приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы за то, что он якобы передавал по Viber сведения в СБУ, составляющие "государственную тайну".

Также в "ЛНР" осудили на 12 лет мужчину, сдавшего сепаратиста в СБУ. Николай Полозов якобы вывез на подконтрольную ВСУ территорию своего "товарища по ополчению" Василия Крята.

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Источник: korrespondent.net