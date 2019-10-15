На Винничине в ДТП с мотоциклом погибло два человека

В Винницкой области произошло смертельное ДТП, в котором погиб водитель мотоцикла и его пассажир. Об этом во вторник, 15 октября, сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что накануне около 19:00 в селе Михайловка Ямпольского района мотоцикл ИЖ Юпитер 4 вылетел с проезжей части на обочину дороги, где была насыпь с песком и щебнем и перевернулся.

Погибшим водителем оказался 45-летний местный житель. Его пассажиру было 46 лет. Оба мужчины скончались на месте ДТП. Причины аварии установят после ряда экспертиз. Правоохранители открыли уголовное дело.

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Напомним, за минувшие сутки в Украине произошло 730 ДТП, в которых 18 погибли.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области четыре человека погибли в ДТП. В Арбузинском районе произошло лобовое столкновение автомобилей Opel Vectra и Москвич-2141.

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Источник: korrespondent.net