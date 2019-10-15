В Лондоне прекратились митинги экоактивистов после запрета полиции

Сторонники природозащитного движения Extinction Rebellion прекратили массовые акции протеста в британской столице после того, как Скотленд-Ярд наложил в понедельник вечером запрет на митинги в интересах обеспечения правопорядка. Об этом во вторник, 15 октября, сообщает The Guardian со ссылкой на руководство движения.

В понедельник целью сотен экоактивистов стал лондонский Сити, где они перекрыли дороги, а во вторник, на восьмой день кампании протеста в рамках Осеннего восстания, они планировали заблокировать движение у штаб-квартиры спецслужбы МИ-5.

В распространенном Скотленд-Ярдом заявлении, в частности, отмечается, что сторонники Extinction Rebellion "должны прекратить все акции протеста в рамках Осеннего восстания" до 21:00 в понедельник или же, в противном случае, подвергнутся аресту.

По последним данным, в минувшие дни были задержаны 1457 манифестантов, которые перекрывали улицы и устраивали стихийные пикеты в разных районах Лондона. 100 из них уже предъявлены обвинения.

Как пояснил официальный представитель полиции, эти меры приняты "в связи с продолжающимися нарушениями правопорядка", которые затрудняют жизнь британской столицы. В частности, ликвидирован лагерь манифестантов на Трафальгарской площади. Несмотря на это, одиночная акция Extinction Rebellion во вторник все же состоялась. Один из членов движения Гейл Брэдбрук забрался на вход над зданием министерства транспорта с транспарантом HS2, протестуя против проекта строительства высокоскоростной железной дороги.

Движение Extinction Rebellion, основанное в Великобритании в 2018 году, провозгласило своей целью посредством протеста привлечь внимание политиков и подтолкнуть их к принятию мер против изменения климата. Акции Extinction Rebellion проходят в 60 городах мира.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Лондона мужчина забрался на самолет в знак протеста, против изменений климата.

Также сообщалось, что в Нидерландах задержали 130 участников климатического протеста.

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Источник: korrespondent.net