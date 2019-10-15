В России КВНщики спародировали Зеленского

В полуфинале Высшей лиги КВН, который состоялся 12 октября в Москве, спародировали президента Украины Владимира Зеленского. Видеозапись игры опубликована на канале КВН в YouTube.

Сценку с Зеленским показала в конкурсе Приветствие сборная Татнефть из города Альметьевск.

Актер команды в образе президента Украины начал выступление словом "Дякую". А затем перешел на русский: "Я буду говорить на русском - просто мне удобней". Так КВНщики прозрачно намекнули на неидеальный украинский Зеленского и то, что он явно думает по-русски.

Затем "Зеленский" обратился к Михаилу Галустяну, сидящему в жюри: "Знаешь, я играл в сериале президента и стал президентом. Ты играл охранника, бомжа, панду... Честно говоря, я так и не понял, какая у тебя мечта".

Команда пошутила и на тему международной политики. Пародист сказал, что "проявил себя в отношении России", так как после его разговора с президентом США последнему собираются объявить импичмент.

Отдельно "Зеленский" поблагодарил организацию, которая объединяет Украину и Россию - "Белорусские авиалинии". А завершил речь пожеланием, чтобы КВНщики из России и Украины вновь стояли на одной сцене.

Ранее Зеленский рассказал о связях с российскими артистами. В частности, президент сообщил, что ему звонили “ребята с Камеди, когда приезжали в Одессу”, также связывался Семен Слепаков и Александр Ревва.

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Источник: korrespondent.net