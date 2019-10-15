Байден-младший рассказал о своей работе в Украине

Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, назвал "смешными" предположения президента Дональда Трампа о том, что он и его отец совершили преступления, в частности, связанные с Украиной. Об этом сообщает The New York Times.

Байден-младший признал, что его, вероятно, не назначили бы в правление иностранной компании, если бы его фамилия не была Байден, но он отверг предположения президента Трампа о том, что он и его отец совершили преступления.

"Ошибался ли я? Возможно, из-за масштабной схемы…" - сказал Байден в интервью ABC News. "Но делал ли ошибки из-за недобросовестности? Абсолютно нет".

"Я думаю, что в моей жизни многое бы не случилось, если бы моя фамилия не была Байден", - отметил он.

Ранее Хантер Байден прокомментировал скандал в Украине. Отметим, что Трамп утверждает, что Хантер Байден занимался коррупционной деятельностью в США и Украине, где он одно время был членом совета директоров газодобывающей компании Burisma. Американский президент считает, что Хантер Байден сумел избежать ответственности благодаря своему отцу. Президент не приводит каких-либо свидетельств, подтверждающих его обвинения.

Джо Байден в настоящее время является основным соперником Трампа из потенциальных кандидатов в президенты от демократов.

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Источник: korrespondent.net