"Слуга народа" рассказал об онлайн чате фракции

Народные депутаты помимо коммуникации непосредственно на заседаниях фракций также активно общаются и с помощью мессенджеров. Об этом сообщил народный депутат, представитель партии Слуга народа Максим Бужанский в интервью Вестям.

По словам нардепа, парламентарии активно используют WhatsApp для решения рабочих вопросов, ведь в общем чате передавать информацию куда более удобнее и быстрее, чем распространять ее между 254 членами фракции.

"Есть чат в WhatsApp, в нем доносят информацию, ведь чат на 254 человека - это смешно. Также чат есть у каждой из 15 групп. В нашей группе - 15 человек, и завел ее наш старший депутат, Юрий Мысягин (известный волонтер из Днепра - ред.), мажоритарщик и хороший парень", - сообщил Бужанский.

Однако технологии не всегда облегчают жизнь, а иногда даже наоборот, например, когда нужно обсудить важный вопрос, то делать это, со слов главы фракции, в чате очень сложно. "Бывают дискуссионные вопросы, когда нужно "замерить температуру по палате", а обсуждать что-то с большим коллективом в 254 человека - это очень сложно. А если обсуждать мелкими группами, не получается реальная объективная картинка. Тут я понимаю сложность руководства фракцией. Им действительно тяжело, но стараемся друг друга услышать, выйти на решение", - поснил нардеп.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, как шантажируют "слуг народа". Опытные народные депутаты влияют на молодых представителей Слуги народа, чтобы те не голосовали некоторые вопросы.

Напомним, Зеленский пригрозил Слуге народа роспуском. Глава государства заявил, что распустит партию Слуга народа, если "они сами начнут есть друг друга".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net