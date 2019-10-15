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15. 10. 2019

Зеленский внес изменения в состав СНБО

Президент Владимир Зеленский свои указом внес изменениях в состав Совета национальной безопасности и обороны.

Так, президент ввел в персональный состав СНБО его нового секретаря Алексея Данилова и главу Службы внешней разведки Валерия Евдокимова.

Также он утвердил в составе СНБО первого заместителя Службы безопасности Украины - Владислава Бухарева, а также вывел оттуда экс-секретаря СНБО Александра Данилюка. 

Напомним, Зеленский 3 октября назначил главой СНБО Данилова вместе уволившегося Данилюка.

Евдокима главой внешней разведки он назначил 20 сентября.

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Источник: korrespondent.net
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