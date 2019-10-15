В НАБУ рассказали детали подозрения советнику Кличко

Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает бывшего народного депутата Дмитрия Белоцерковца в недостоверном декларировании на 3,8 млн гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

Сообщается, что детективы НАБУ сообщили Белоцерковцу о подозрении в недостоверном декларировании сведений.

"Следствие установило, что бывший народный депутат внес недостоверные сведения в электронные декларации за 2016 и 2017, не задекларировав пользование недвижимым имуществом в городе Киеве стоимостью 3,8 млн гривен, принадлежащего по праву собственности близкому родственнику", - говорится в сообщении.

В НАБУ уточнили, что расследование этих фактов ведется с марта 2017 года.

Ранее сообщалось, что советнику Кличко Дмитрию Белоцерковцу объявили подозрения. НАБУ выдало ему подозрение в недостоверной информации в декларировании.

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Источник: korrespondent.net