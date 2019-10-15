Об отмене поездов в РФ речь не идет - Криклий

Железнодорожное сообщение между Украиной и Россией в 2018 году обеспечило поступления в объеме трех миллиардов гривен в украинский бюджет, речи о закрытии данного сообщения пока не идет. Об этом во вторник, 15 октября, сообщил журналистам министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщает УНИАН.

"Вопрос чувствительный. Напомню, что у нас фактически это направление в Москву за прошлый год дало три миллиарда гривен поступлений в бюджет и надо понимать, что когда мы что-то перекрываем, то находим альтернативные варианты, как эти поезда могут ехать, и что эти деньги будут поступать в экономику другой страны", - сказал Криклий.

Он также отметил, что Украина имеет обязательства перед Всемирной организацией торговли, где предусмотрен этот транзит. Пока правительство его ограничивать не намерено.

"Если будет принято решение на высшем политическом уровне, что мы будем изолироваться, то тогда об этом будет отдельно сообщено, пока это сообщение не закрывают", - сказал Криклий.

Согласно расписанию движения пассажирских поездов на 2018-2019 годы на сайте Укрзализныци, из украинских городов в Москву курсируют около 20 пар поездов, а также ряд беспересадочных вагонов, в частности, из Киева, Львова, Николаева, Харькова, Одессы и других.

Напомним, в июле бывший в то время премьер-министром Владимир Гройсман заявил, что Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией из-за обязательств перед Евросоюзом.

Перед этим бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил об отмене поездов в Москву через несколько лет.

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Источник: korrespondent.net