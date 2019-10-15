Штрафы и лишения мандатов: Разумков высказался о нардепах-прогульщиках

За непосещение заседаний Верховной Рады без уважительных причин народных депутатов должны лишать мандата. Об этом во вторник, 15 октября, заявил спикер парламента Дмитрий Разумков во время брифинга в парламенте, сообщает УНН.

По его словам, сначала прогульщиков будут штрафовать, а после – лишать мандата.

"Я вижу это так, что надо будет вносить изменения для того, чтобы народные депутаты теряли свой мандат (за прогулы - ред.)... Мне кажется, что на любой работе человек должен работать - так же и народный депутат. По состоянию на сегодня пока будут изменения, которые позволят снимать деньги с народных депутатов за пропуски, а в дальнейшем, я все же надеюсь, что нам удастся изменить законодательство для того, чтобы, если народные депутаты занимаются другой деятельностью, пусть они занимаются другой деятельностью", - отметил Разумков, отметив, что это мнение является его личным видением.

При этом он уточнил, что перечень причин лишения нардепов мандата предусмотрен не в КЗоТ, а в Конституции, и соответствующие изменения должны быть внесены именно в основной закон.

Ранее сообщалось, что в новой Верховной Раде нашли 17 прогульщиков, которые пропустили более 90% голосований.

Напомним, 12 сентября Рада проголосовала в первом чтении за законопроект, которым депутатов будут лишать зарплат за прогул более чем трети пленарных заседаний Рады или более чем половины заседаний комитета.

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Источник: korrespondent.net