В Кабмине отреагировали на встречу Эрдогана с "депутатами" из Крыма

Встреча турецкого лидера Реджепа Эрдогана с политиками, незаконно избранными на оккупированной территории Украины, является негативным явлением, но оно не будет иметь далеко идущих последствий. Об этом заявил в Киеве на брифинге вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"Я убежден: то, что произошло является негативным явлением само по себе, но не будет иметь далеко идущих последствий, особенно в части НАТО, потому что Турция и Украина являются естественными партнерами в Черном море, и безопасность здесь надо рассматривать прежде всего в этом контексте", - сказал Кулеба.

По его словам, ни один другой игрок в Черном море не заинтересован в росте влияния России, которое укрепилось после попытки незаконной аннексии Крыма.

"Я убежден, что на Североатлантическом треке у нас с Турцией будет продолжаться эффективное сотрудничество, они не блокируют сейчас и не будут блокировать", - добавил вице-премьер.

Ранее Эрдоган впервые принял "депутатов" из Крыма. В рамках визита "депутатов" в Стамбул состоялось выступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, рассказала Наталья Поклонская.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что его страна поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также не признает захват Крыма Россией.

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Источник: korrespondent.net