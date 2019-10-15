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15. 10. 2019

Украинцы поддерживают сотрудничество с МВФ - опрос

Относительное большинство (44%) украинцев считают, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) полезно для страны. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии, обнародованные в понедельник, 14 октября.

Противоположного мнения придерживаются 37% украинцев. В то же время 18% респондентов затруднились ответить на вопрос о сотрудничестве Украины с МВФ.

КМИС провел опрос методом CATI телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews 9-11 октября 2019 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. В ходе опроса проведено 1200 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3,0%.

Напомним, в сентябре власти Украины и миссия МВФ в ходе двухнедельных переговоров не достигли соглашения по новой программе сотрудничества. 

Позже в НБУ сообщили, что переговоры с МВФ заморожены из-за спора между государством и бизнесменом Игорем Коломойским за контроль над национализированным ПриватБанком. 

Сегодня стало известно, что украинская делегация отправилась на переговоры с МВФ.

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Источник: korrespondent.net
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