Жителя Кременчуга осудили на 12 лет за шпионаж

Крюковский районный суд города Кременчуг Полтавская области приговорил местного жителя, к 12 годам лишения свободы за государственную измену. Об этом во вторник, 15 октября, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Отмечается, что житель Кременчуга на протяжении пяти лет собирал и передавал Федеральной службе безопасности Российской Федерации информацию.

"Установлено, что в июле 2014 года во время отдыха во временно оккупированном Крыму житель Полтавщины установил контакт и начал конфиденциальное общение с работниками ФСБ Российской Федерации. Задачи иностранной спецслужбы выполнял, имея преступный умысел, направленный на нанесение ущерба суверенитету, территориальной целостности и обороноспособности Украины", - говорится в сообщении.

По данным военной прокуратуры, в течение 2014-2019 годов кременчужанин передавал ФСБ РФ информацию о развитии общественно-политической, социально-экономической и военной ситуации в Полтавской области и в Украине в целом. В частности, "сливал" информацию о лицах, состоящих на воинском учете в военных комиссариатах, что является служебной информацией ВСУ.

"Свою вину в помощи спецслужбе государства-агрессора в проведении подрывной деятельности против Украины признал полностью. 57-летнего шпиона приговорили к 12 годам лишения свободы", - добавили в пресс-службе.

А подозрении в госизмене жителю Кременчуга сообщили 18 июля этого года.

Ранее сообщалось, что в Запорожье разоблачили российского шпиона, который был завербован пять лет назад и имел доступ к военным тайнам.

Перед этим в СБУ заявили о задержании экс-полицейского за шпионаж. Полученные данные бывший полицейский, по данным Службы безопасности, передавал сотруднику ФСБ РФ при выезде в Крым.

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Источник: korrespondent.net