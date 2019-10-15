НБУ и Минфин оценили решение суда Лондона по делу ПриватБанка

В Нацбанке и Министерстве финансов приветствовали решение Апелляционного суда Лондона по иску ПриватБанка к прежним владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Соответствующие заявления опубликовали пресс-службы ведомств во вторник, 15 октября.

В Минфине отметили, что решение Апелляционного суда Лондона открывает новый этап процесса - рассмотрение иска по существу и является важным шагом в рамках глобальной стратегии банка по возврату незаконно присвоенных средств его бывшими владельцами.

"Министерство финансов приветствует это решение Апелляционного суда Лондона, которое является важным шагом для достижения правосудия для акционера банка - народа Украины. Приняв решение о национализации и рекапитализации, государство вложило в ПриватБанк 155,3 млрд грн. Это был необходимый шаг для сохранения стабильности банковской системы, экономики Украины и единственная возможность защитить вкладчиков банка", - говорится в сообщении Минфина.

В свою очередь Нацбанк отмечает, что решение суда - хорошая новость для плательщиков налогов Украины и для украинской экономики в целом.

"Это позволит продолжить работу по защите интересов банка и возмещения средств вкладчиков, незаконно выведенных из ПриватБанка до вхождения государства в его капитал", - добавили в НБУ.

Напомним, после обращения ПриватБанка Высокий Суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова, а также шести компаний, которые, вероятно, им принадлежат или ими контролируются.

Теперь же стало известно, что Апелляционный суд Лондона подтвердил законность ареста активов Коломойского и Боголюбова. Лондонский суд начнет разбирательство по иску Привата по существу.

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Источник: korrespondent.net