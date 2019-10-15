В Венгрии глава МИД высказался в поддержку операции Турции в Сирии

Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии, заявил, что его страна поддерживает действия Турции в Сирии. Об этом сообщает Politico во вторник, 15 октября.

Сийярто сделал соответствующее заявление во время визита в Азербайджан. Он сказал, что в контексте действий Турции в Сирии Будапешт беспокоит только одно: национальные интересы Венгрии, которые заключаются в прекращении миграции.

"Если вопрос для нас, венгров, будет поставлен так: что бы мы хотели - чтобы Турция переселили мигрантов в Сирию или чтобы открыла двери в направлении Европы? Тогда наш ответ ясен", - сказал Сийярто, добавив, что Турция должна переселить мигрантов в Сирию.

Министр добавил, что Венгрия с радостью будет работать с Турцией, если та создаст безопасную зону в Сирии, куда сможет переселить сирийских беженцев.

Официальная позиция ЕС заключается в том, что Турция должна немедленно прекратить свою военную операцию на севере Сирии.

В понедельник премьер Венгрии Виктор Орбан провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турецкий лидер "выразил благодарность за то, что Венгрия поддерживает Турцию на международной арене", - заявил представитель Орбана после встречи. Эрдоган планирует посетить Будапешт 7 ноября.

Напомним, 9 октября Турция начала новую операцию в Сирии под названием Источник мира. Ее целью является создание на севере республики буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы. Эту территорию Анкара намерена очистить от бойцов курдских военизированных формирований.

15 октября президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении Турции. Меры коснулись частных лиц, связанных с турецким правительством людей, а также ряда организаций.

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Источник: korrespondent.net