В Бразилии рухнул семиэтажный жилой дом

Утром во вторник, 15 октября, в бразильской Форталезе на северо-востоке страны обрушилось семиэтажное жилое здание, сообщает Globo.

Отмечается, что по меньшей мере один человек погиб при обрушении. Еще двое получили травмы. Местные спасательные службы сообщили, что всего под завалами могут находиться от 10 до 15 человек.

Как уточняет портал G1, здание было расположено в фешенебельном районе города, информации о том, что оно было возведено незаконно, нет. Несколько человек, находившихся рядом со зданием в момент инцидента были вынуждены обратиться за помощью к медикам. На место прибыли бригады спасателей.

Проводится эвакуация жителей соседних домов. В районе нарушено электро- и газоснабжение.

Tragédia em Fortaleza. Prédio residencial de 07 andares acaba de desabar. Ainda não têm informações sobre vítimas. Que Deus conforte todas as famílias. pic.twitter.com/PxxfV3ZQyA — Brasil Livre 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 (@brasillivre17) October 15, 2019

Ранее сообщалось, что на Полтавщине мужчина погиб при обрушении дома. Трагедия произошла при разборке нежилого дома.

Напомним, в Мали обвалился строящийся дом, 15 человек погибли.

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Источник: korrespondent.net