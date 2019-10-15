В Совбезе ООН состоится срочное заседание по Сирии

По инициативе пяти европейских стран в среду состоится срочное закрытое заседание Совета Безопасности ООН в связи с военной операцией Турции на северо-востоке Сирии, сообщает Интерфакс во вторник, 15 октября.

По словам собеседника агентства, запрос поступил от Франции, Великобритании, Германии, Польши, Бельгии. Источник отметил, что на данный момент решения председателя Совбеза по этому запросу пока нет.

Отметим, 10 октября Совбез ООН уже собирался на заседание по Сирии, но не смогли согласовать совместное заявление.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале новой операции в Сирии под названием Источник мира. Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы.

В ответ на это президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении Турции. Меры коснулись частных лиц, связанных с турецким правительством людей, а также ряда организаций.

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Источник: korrespondent.net