Украина в Минске настаивает на роспуске "ЛДНР"

На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске, которое состоялось во вторник, 15 октября, украинская сторона настаивала на полном прекращении огня и роспуске "ЛДНР". Об этом сообщает пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

При этом она отметила, что Украина назвала ряд условий для выполнения политического блока вопросов минских соглашений. Среди условий:

роспуск квазигруппировок "ЛДНР";

полное прекращение огня;

обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;

вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники;

разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения;

обеспечение работы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей;

установление контроля над неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы и выполнения других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и минскими соглашениями.

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Ранее сообщалось, что на заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу не смогли согласовать новую дату разведения сил.

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Источник: korrespondent.net