Генпрокуратура завела три дела о крупных хищениях в оборонке

Генеральная прокуратура возбудила три уголовных производства о хищении большого объема бюджетных средств в оборонной отрасли. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ во вторник, 15 октября.

Дела открыты по фактам "присвоения, растраты или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенным в особо крупных размерах" (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса).

В частности, сообщают в ведомстве, 15 октября зарегистрировано уголовное производство по факту хищения бывшими высокопоставленными лицами совместно с должностными лицами предприятий оборонного комплекса бюджетных средств при выполнении государственного оборонного заказа по изготовлению 152-миллиметровых боеприпасов для артиллерийской системы Гиацинт.

Также, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту незаконного использования бюджетных средств при изготовлении миномета Верба калибра 82-мм и начато досудебное расследование по факту закупки бронемашин Oncilla польской компании Mista по завышенным ценам.

Проведение досудебного расследования поручено Национальному антикоррупционному бюро Украины. Других деталей в ГПУ не предоставляют.

Напомним, что ранее секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что после окончания войны Украина не сократит расходы на армию и безопасность.

В свою очередь министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что в армии будут создавать образцовые части для борьбы с "совком".

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Источник: korrespondent.net