Лента RSS
Подписаться на ленту
15 октября 2019, вторник, 20:45
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,26
15. 10. 2019

ЕС и МИД Украины пришли к консенсусу о сохранении санкций против России

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко после общения с главами МИД ЕС накануне заявил о наличии консенсуса по сохранению санкций относительно России. Об этом сообщает Европейская правда во вторник, 15 октября.

"У нас есть консенсус с европейскими министрами иностранных дел. Санкции не могут быть сняты, пока Россия не выполнит свою часть Минских договоренностей", - написал Пристайко в Twitter.

Он отметил, что также поднимал перед европейскими дипломатами вопросы усиления санкций в связи с местными "выборами" в Крыму.

"Мы также призвали усилить санкции в связи с так называемыми "выборами" в оккупированном Крыму", - отметил он.

Ранее Пристайко уже говорил, что Украина может отказаться от минского процесса. В России неоднократно повторяли, что альтернативы минским соглашенимя нет.

Зе в Донбасе о войне и аннексии: Шоковая терапия

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- У нас с тобой сегодня первое свидание, куда ты хочешь сходить? Выбирай любое место!
- На МРТ позвоночника.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.