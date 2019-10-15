После вынесения приговора бывшим лидерам каталонских сепаратистов тысячи активистов вышли протестовать на улицы Испании. Полиция применила дубинки и резиновые пули, не менее 115 человек пострадали.

Протестующие задержали более сотни рейсов и заблокировали четыре главные магистрали Барселоны, а также остановили движение поездов через Жирону. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Аэропорт Барслеоны стал эпицентром протестов

14 октября Верховный суд Испании приговорил к тюремному заключению от 9 до 13 лет девятерых каталонских политиков и общественных деятелей за попытку в октябре 2017 года отделить Каталонию от Испании.

Их признали виновными в организации незаконного референдума о суверенитете региона и провозглашении его независимости.

Кроме того, суд выдал ордер на арест бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона. Его обвиняют в мятеже и растрате государственных средств. Сам Пучдемон сейчас живет в Брюсселе - он приехал туда год назад, опасаясь уголовного преследования со стороны испанских властей.

"100 лет тюрьмы в общей сложности. Зверство. Сейчас, как никогда (я нахожусь, - ред.), рядом с вами и с вашими семьями", - прокомментировал протесты самопровозглашенный президент.

Верховный суд Испании уже второй раз выписывает ордер на арест Карлеса Пучдемона. После первого бывшего главу Каталонии задержали в Германии, но пообещали выдать Мадриду только, если его не будут судить по обвинению в подстрекательстве к бунту. Верховный суд Испании на такие условия не согласился.

Защита не согласна с решением суда и намерена оспорить его как в Конституционном суде Испании, так и в судебных инстанциях Евросоюза.

Вскоре тысячи протестующих против решения суда вышли на улицы. Ряд испанских городов охватили массовые беспорядки. В Льейде - перевернули ограждения в попытке добраться до местной администрации.

Cмотрите фотогалерею: 100 лет тюрьмы сепаратистам. Протесты в Каталонии

По аналогии с протестами в Гонконге, демонстранты заблокировали международный аэропорт Эль-Прат. Они также перекрыли железнодорожное сообщение с воздушной гаванью. При этом, многим людям, которые собирались улететь из города в этот день, пришлось добираться до аэропорта пешком.

Все люди, которые приезжали или прилетали в аэропорт после трех часов дня, оказались заблокированы внутри без возможности выбраться. Ближе к ночи у людей, запертых в аэропорту, началась паника и даже панические атаки, пишут местные СМИ.

Когда правоохранители пытались освободить от активистов центральную территорию возле авиахаба, произошли столкновения с протестующими. Для разгона полиция применила слезоточивый газ, дубинки и резиновые пули.

Люди также собирались в центре каталонской столицы, перекрыв некоторые улицы и доступ к станциям метро. В Жироне, которая находится в 100 километрах от Барселоны, люди остановили движение поездов, как региональных, так и следующих во Францию.

VIDEO: Spanish police beat and fire at protesters.pic.twitter.com/iDZDB0q8aF — Josep Goded (@josepgoded) October 14, 2019

По сообщению СМИ, в ходе протестов пострадали от 115 до 130 человек. О задержаниях не сообщалось. К утру протестующие разошлись.

BREAKING/VIDEO: First clashes in one of the accesses of Barcelona airport. pic.twitter.com/MPMM8SAkXM — Josep Goded (@josepgoded) October 14, 2019

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Источник: korrespondent.net