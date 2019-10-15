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15. 10. 2019

Заключенный в России украинец Шумков объявил голодовку

Александр Шумков, незаконно удерживаемый в России, объявил голодовку. Об этом сообщила тетя политзаключенного Людмила Шумкова в Facebook во вторник, 15 октября.

Тетя политзаключенного получила письмо от Шумкова, в котором говорится о его намерении.

"Насчет переговоров - я так понял, что российская сторона шантажирует наших, связывая вопрос обмена с отводом войск и внесением изменений в Конституцию Украины. То есть, использует нас и наши жизни, как рычаг давления, чтобы Украина пошла на нужные им уступки", - отметил Шумков в письме.

Он также сообщил, что нет никакой реакции на обращение уполномоченной Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой к ее российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой обеспечить соблюдение его прав в СИЗО.

Шумков добавил, что сам несколько раз направлял обращения к Москальковой, однако ответа или какой-либо реакции на них так и не получил. В письме Шумков также рассказывает, что администрация колонии продолжает выписывать ему акты за отказы проводить уборку во дворе, куда заключенных выводят на прогулки.

"В связи с этим всем я принял решение с завтрашнего дня (14 октября - ред.) начать голодовку с требованием прекратить шантаж с использованием нас, заключенных на переговорах в минском и нормандском форматах, ну и чтобы наконец-то российский омбудсмен отреагировала на мои письма и публичное заявление Денисовой. Надеюсь, что мою позицию услышат и другие наши политузники в российских тюрьмах и поддержат" - написал он.

Родственница Шумкова обратилась к украинскому омбудсмену с просьбой обратить внимание на ситуацию.

Ранее Людмила Денисова сообщила, что у Александра Шумкова, который содержится в исправительной колонии в Тверской области, ухудшилось состояние здоровья.

Напомним, Александр Шумков - бывший охранник экс-лидера Правого сектора Дмитрия Яроша. В декабре 2018 года российский суд приговорил Шумкова к четырем годам общего режима. Его объявили виновным по статье об участии в деятельности экстремистской организации (ч.2 ст.282.2 УК РФ).

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Источник: korrespondent.net
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