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15. 10. 2019

Названо число работающих пенсионеров в Украине

В Украине работают более 2,5 миллионов пенсионеров по состоянию на октябрь 2019 года. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины в ответ на запрос УНН во вторник, 15 октября.

"По оперативным данным на октябрь 2019 года на учете в органах Пенсионного фонда Украины находилось 2,5 млн работающих пенсионеров, в том числе 1,3 млн женщин", - сообщили в Пенсионном фонде.

Ранее сообщалось, что две трети пенсионеров получают пенсию ниже средней. При этом за два с половиной года количество пенсионеров в Украине сократилось почти на миллион человек.

Также украинцы назвали размер достойной пенсии. Пенсионеры считают, что для нормального уровня жизни им хватало бы 11 тысяч гривен. Это почти в четыре раза больше, чем фактический средний размер пенсий сейчас.

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Источник: korrespondent.net
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