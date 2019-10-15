Лента RSS
Подписаться на ленту
15 октября 2019, вторник, 22:20
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,26
15. 10. 2019

Инспекция на Ровенской АЭС: замечаний нет

Инспекция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прошла на энергоблоке №4 Ровенской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба ГП НАЭК Энергоатом во вторник, 15 октября.

"В рамках международного Соглашения о применении гарантий в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия на энергоблоке №4 Ривненской АЭС 11 октября 2019 года состоялась инспекция МАГАТЭ. Целью инспекции была проверка отработанного ядерного топлива (ОЯТ) в бассейне выдержки энергоблока №4 и отсутствия ОЯТ в контейнере HI-TRAC (оборудование фирмы Holtec International) во время извлечения его из гнезда универсального", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы выполнялись с участием главного специалиста - государственного инспектора инспекции по ядерной безопасности на Ривненской АЭС Виталия Малютяка и специалистов отдела ядерной безопасности (ОЯБ) РАЭС.

"В целом инспекция МАГАТЭ прошла успешно, ее цели достигнуты в полном объеме, замечаний нет. Традиционно по завершению проверки в ходе дебрифинга обсуждены результаты этой инспекции и сроки проведения следующей на площадке Ривненской АЭС", - прокомментировал начальник лаборатории ядерного топлива ОЯБ РАЭС Борис Ястремский.

Напомним, что ранее Южно-Украинская АЭС запустила первый энергоблок. Энергоблок №2 ЮУАЭС работает в заданном режиме. А на энергоблоке №3 продолжается планово-предупредительный ремонт.

Также стало известно, что на Запорожской АЭС произошел сбой в работе энергоблока. Радиационная обстановка на площадке АЭС остается без изменений, физическая защита находится в штатном режиме.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- У нас с тобой сегодня первое свидание, куда ты хочешь сходить? Выбирай любое место!
- На МРТ позвоночника.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.