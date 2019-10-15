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15. 10. 2019

В "ЛНР" женщину приговорили к 14 годам заключения за "госизмену"

На временно неподконтрольной Украине территории Луганской области местную жительницу обвинили в "государственной измене" и приговорили к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщает Громадское во вторник, 15 октября.

Соответствующий "приговор" вынес так называемый "Верховный суд ЛНР".

Женщину признали виновной в приобретении технических средств, предназначенных для шпионажа. Осужденная якобы собирала информацию о "народной милиции" "ЛНР", воинских частях и руководстве силовых структур.

"Следствие" в "ЛНР" заявило, что женщину завербовало управление Службы безопасности Украины в одной из областей. Ныне осужденная жительница Луганщины уже находится в месте лишения свободы.

Напомним, в июле так называемый "верховный суд" "ЛНР" приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы за то, что он якобы передавал по Viber сведения в СБУ, составляющие "государственную тайну".

Также в "ЛНР" осудили на 12 лет мужчину, сдавшего сепаратиста в СБУ. Николай Полозов якобы вывез на подконтрольную ВСУ территорию своего "товарища по ополчению" Василия Крята.

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Источник: korrespondent.net
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