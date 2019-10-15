На Донбассе погибла украинская военная

Украинская военная Ярослава Никоненко погибла на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба 101-ой отдельной бригады охраны Генштаба во вторник, 15 октября.

"Сообщаем о трагической смерти нашего собрата солдата Никоненко Ярославы Сергеевны, которая 15.10.2019 года погибла от коварной вражеской снайперской пули в зоне проведения ООС. Пусть земля ей будет пухом. Покойся с миром. Вечная Слава Героям!" - сказано в сообщении.

Напомним, что ранее представитель Украины на переговорах в Минске выдвинул ряд требований, среди которых полное прекращение огня и роспуск "ЛНР" и "ДНР".

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Источник: korrespondent.net