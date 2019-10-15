Лента RSS
Подписаться на ленту
15 октября 2019, вторник, 23:39
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,26
15. 10. 2019

Мужчина погиб от взрыва гранаты на Сумщине

В Сумской области в результате взрыва гранаты погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции во вторник, 15 октября.

Происшествие произошло 15 октября ​​в одном из сел Конотопского района. Местный житель на заднем сиденье своего автомобиля (который находился в гараже длительное время незапертым) обнаружил предмет, похожий на гранату.

"Для того, чтобы выяснить, что это, пригласил своего знакомого. Во время того, как человек осматривал "находку", произошел взрыв. В результате он получил телесные повреждения, от которых скончался по дороге в больницу. Погибшему мужчине было 39 лет", - говорится в сообщении.

Для выяснения обстоятельств на место происшествия выехали начальник ГУНП области, руководство местного отдела полиции, криминалистическая лаборатория, специалисты-взрывотехники.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство. Проводятся неотложные первоочередные следственные действия, направленные на выяснение обстоятельств, которые привели к гибели человека. Также полицейские устанавливают, каким образом взрывоопасный предмет оказался в салоне авто.

Напомним, что ранее в дом депутата в Ровно бросили гранату. От взрыва боевой гранаты была повреждена крыша. Полиция заела дело по статье о хулиганстве.

Также сообщалось, что в Хмельницком задержали подрывника гранаты возле дома. Мужчина взорвал гранату рядом с домом родственников своей бывшей жены, которых считал виновными в их разводе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- У нас с тобой сегодня первое свидание, куда ты хочешь сходить? Выбирай любое место!
- На МРТ позвоночника.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.