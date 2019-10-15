Пенс летит в Турцию из-за нападения на Сирию

Вице-президент США Майк Пенс посетит Турцию "в течение 24 часов". Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает агентство AFP во вторник, 15 октября.

"Пенс поедет в Турцию в течение 24 часов", - сообщило агентство в твиттере.

В Турции заместитель президента США попытается договориться о прекращении огня в северной Сирии, где Анкара проводит военную операцию против сирийских курдов.

Напомним, 9 октября Турция начала новую операцию в Сирии под названием Источник мира. Ее целью является создание на севере республики буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы. Эту территорию Анкара намерена очистить от бойцов курдских военизированных формирований.

15 октября президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении Турции. Меры коснулись частных лиц, связанных с турецким правительством людей, а также ряда организаций.

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Источник: korrespondent.net