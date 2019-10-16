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16. 10. 2019

Эрдоган отверг требование США по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 15 октября, отверг требование США остановить военную операцию, заявив, что Турция "никогда" не объявит о прекращении огня и не будет "вести переговоры с террористами". Об этом сообщает агентство dpa, ссылаясь на турецкие СМИ.
 
Эрдоган, как пишет издание Die Welt, также раскритиковал министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, который, по его словам, "ничего не понимает в политике". Германия "проиграет", а Турция "выиграет" этот конфликт, подчеркнул турецкий президент.
 
Маас накануне заявил, что Германия в знак протеста против военной операции Турции прекращает выдачу разрешений на поставки вооружения в Турцию.
 
"Ключевую роль играет тот факт, что мы не поддерживаем это военное вторжение посредством новых поставок вооружений. Это то, что действует непосредственно", − заявил он в понедельник.
 
Во вторник министерство обороны и министерство энергетики Турции вошли в санкционный список США, созданный в связи с военной операцией, которую Анкара начала в Сирии.
 
Кроме того, в качестве экстренных мер Соединенные Штаты, по словам президента Дональда Трампа, увеличат до 50 процентов пошлину на турецкую сталь, а также откажутся от дальнейшего ведения переговоров о торговой сделке с Анкарой "на сумму в сто миллиардов долларов".
 
Турецкая армия 9 октября начала операцию Источник мира в Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG), которую Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП).
 
За два дня до этого США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.
 
Турция намерена создать в северных регионах Сирии вдоль своей границы так называемую зону безопасности, очищенную от сил самообороны сирийских курдов и боевиков террористических группировок, и расселить там до двух миллионов сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции.
 
Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net
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