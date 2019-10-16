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16. 10. 2019

В ООН учредили Международный день доступа к информации

 
Генассамблея ООН во вторник, 15 октября, приняла резолюцию об учреждении 28 сентября Международного дня доступа к информации. Об этом сообщил в Facebook представитель постоянного представительства Украины в ООН Олег Николенко.
 
"Аргентина, Канада, Коста-Рика, Либерия, Сьерра-Леоне, Украина. Нет, это не отборочная группа на Чемпионат мира по футболу 2022, а круг основных соавторов резолюции Генассамблеи ООН о провозглашении 28 сентября Международным днем всеобщего доступа к информации, которую сегодня одобрили консенсусом", − отметил дипломат.
 
По словам Николенко, это символический день, который позволит привлекать внимание мира к проблемам распространения информации как элемента обеспечения устойчивого развития.
 
Он также напомнил, что право на поиск, получение и распространение информации, гарантировано статьей 19 Всеобщей декларации прав человека.
 
Ранее сообщалось, что ООН столкнулась с крупнейшим кризисом наличности за последние десять лет. На конец года в бюджет организации внесли лишь 70% от запланированных поступлений.

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Источник: korrespondent.net
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