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16. 10. 2019

Протесты в Каталонии: пострадали более 70 человек

 
В ходе акций протеста против вердикта региональным политикам в испанской Каталонии 15 октября, пострадали по меньшей мере 74 человека. Об этом 15 октября сообщила газета El Pais.
 
Отмечается, что в течение всего дня в автономной области проходили манифестации, участники которых перекрывали дороги и железнодорожные пути. Вечером состоялись демонстрации во многих городах у зданий представительств правительства Испании.
 
Организаторами акций стали Национальная каталонская ассамблея и организация Omnimum Cultural, которые выступают за выход региона из состава королевства. В Барселоне к митингу присоединились около 40 тысяч человек.
 
Часть собравшихся начала агрессивно вести себя по отношению к полицейским, обеспечивающим порядок в ходе акции. В результате правоохранители оттеснили протестующих, применив дубинки и небольшие резиновые снаряды.
 
Участники акции попытались соорудить баррикады в центре Барселоны, поджигали мусорные контейнеры, разбивали витрины.
 
Стражи порядка также применили силу в ходе протестов в Жироне, Льейде, Сабаделе и Таррагоне. По всей Каталонии были задержаны 25 человек, трое из них − в Барселоне.
 

Cмотрите фотогалерею: Протесты в Каталонии: пострадали более 70 человек

 
 
Напомним, Верховный суд Испании приговорил к тюремному заключению от девяти до 13 лет девять каталонских политиков и общественных деятелей за попытку в 2017 году отделить Каталонию от Испании.
 
Обвинительные приговоры сторонникам независимости Каталонии привели к протестам в ряде городов региона.
 
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Источник: korrespondent.net
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