Ким Чен Ын на белом коне поднялся на гору Пэктусан

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поднялся на гору Пэктусан − самую высокую вершину Корейского полуострова, которая считается у корейцев священной. Об этом в среду, 16 октября, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Отмечается, что глава КНДР "поднялся на гору на белом коне по первому снегу".

"Его поход верхом на коне на гору Пэкту является великим событием, имеющим огромное значение в истории корейской революции. <...> Он, сидя верхом на коне на вершине горы Пэкту, с глубокими эмоциями вспомнил путь тяжелой борьбы, который он прошел для великого дела строительства самой могущественной страны с верой и волей", − подчеркивается в сообщении агентства.

Пэктусан (в переводе с корейского − гора с белой вершиной), является самой высокой точкой Корейского полуострова с высотой 2750 м над уровнем моря. По легенде, более четырех тысяч лет назад с вершины этой горы спустился основатель древнего корейского государства Тангун, из-за чего корейцы считают Пэктусан священным историческим местом.

Также, согласно официальной историографии КНДР, в годы Второй мировой войны на горе Пэктусан располагался тайный лагерь антияпонских партизан во главе с основателем народной республики Ким Ир Сеном. Считается, что там же в 1942 году появился на свет его сын, названный Ким Чен Иром, который руководил КНДР в период с 1994 года вплоть до своей смерти в 2011 году. Ранее Ким Чен Ын распорядился построить новый горнолыжный курорт в Северной Корее.