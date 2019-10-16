Лента RSS
Подписаться на ленту
16 октября 2019, среда, 06:13
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,26
16. 10. 2019

Президент Турции назвал дату завершения поставок С-400

 
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что последние поставки российских зенитных ракетных систем С-400 могут быть выполнены в ноябре-декабре. Об этом он рассказал журналистам 15 октября, сообщает Интерфакс.
 
"Сейчас мы на 70% удовлетворяем все наши потребности в оборонной промышленности. Мы сами производим оружие и боеприпасы для борьбы с терроризмом как внутри страны, так и за рубежом. <...>  Нам сказали: "Patriot вам не дадим". Не давайте. Что случилось? Мы взяли С-400. <...>И теперь завершающий этап будет в декабре. Возможно, он произойдет в ноябре", − указал турецкий лидер.
 
Напомним, в сентябре 2017 года Россия и Турция заключили контракт на поставку двух дивизионов С-400 стоимостью 2,5 миллиарда долларов.
 
Сделка подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне.
 
Первые поставки начались 12 июля.
 
Против приобретения Турцией российских комплексов активно выступали США. В итоге Анкару  исключили из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.
 
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- У нас с тобой сегодня первое свидание, куда ты хочешь сходить? Выбирай любое место!
- На МРТ позвоночника.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.