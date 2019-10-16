Лента RSS
Подписаться на ленту
16 октября 2019, среда, 07:23
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,26
16. 10. 2019

Сепаратисты проводят перепись населения − ОБСЕ

 
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала проведение переписи населения на неподконтрольной Украине территории Донбасса. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, опбуликованном 15 октября.
 
Отмечается, что 14 октября 12 человек из неподконтрольных Киеву районов Донецкой области сказали наблюдателям, что приняли участие в переписи населения.
 
"В центре переписи населения, расположенном в учебном заведении в Горловке, три женщины и двое мужчин, которые проводили перепись, сообщили миссии, что люди, которые собирают данные для нее, прошли обучение, и им выдавались буклеты с инструкциями", − указано в отчете ОБСЕ.
 
Также рядом с другим подобным заведением в Горловке четыре женщины сообщили наблюдателям, что перепись населения была хорошо освещена в СМИ, и жители получали SMS-сообщения.
 
В этот же день в Голубовке (бывший Кировск) и Лозовском двое жителей рассказали, что лица, которые проводят перепись населения, посетили их место жительства и не требовали никаких документов с целью сбора данных.
 
Ранее стало известно, что с 1 по 14 октября в "ЛДНР" будет проходить перепись населения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- У нас с тобой сегодня первое свидание, куда ты хочешь сходить? Выбирай любое место!
- На МРТ позвоночника.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.