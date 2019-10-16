Итоги 15.10: Ультиматум власти, план Б по Донбассу

МВФ улучшил прогноз по Украине

Международный валютный фонд ожидает рост экономики Украины на 3% в 2019 году и 2020 году. Ранее прогнозировался рост на 2,7% в 2019 году и на 3% в 2020 году.

Лидер Нацкорпуса выдвинул ультиматум президенту

Председатель Национального корпуса и первый командир полка Азов Андрей Билецкий от имени участников марша Нет капитуляции! дал президенту Владимиру Зеленскому десять дней, чтобы тот отказался от отвода ВСУ на Донбассе и выполнил ряд других требований.

Корреспондент.net собрал подробности ситуации.

ПриватБанк выиграл апелляцию в суде Лондона

ПриватБанк выиграл апелляцию в суде Лондона в споре с экс-владельцами банка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Суд подтвердил законность ареста их активов и начнет разбирательство по существу.

Глава МИД назвал альтернативу формуле Штайнмайера

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что альтернативой формуле Штайнмайера является мобилизация.

По его словам, если компромисс с формулой не удастся, то придется треть денег из бюджета забрать для армии и попытаться "защитить себя без мирного процесса".

Замена формулы Штайнмайера. Киев готовит план Б

Президент инициировал мораторий на проверки ФЛП

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал введение моратория на проверки физических лиц-предпринимателей (ФЛП) всех категорий, кроме "рисковых", сроком на два года.

Такое решение было принято в связи с протестами из-за введения электронного чека.

Глава государства подписал закон о прослушке для НАБУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 187-IX, который предусматривает изменения в Уголовно-процессуальный кодекс о самостоятельной прослушке НАБУ и ГБР.

Документ, в частности, регламентирует сроки досудебного расследования и разрешает антикоррупционным органам самостоятельно пользоваться прослушкой.

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Источник: korrespondent.net