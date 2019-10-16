В ООН объявили о выводе миротворцев из Гаити

Миротворцы ООН завершили свою 15-летнюю миссию на Гаити, но продолжит гуманитарную поддержку страны на фоне политического кризиса. Об этом сообщил во вторник, 15 октября, заместитель генерального секретаря организации Жан-Пьер Лакруа.

"В этих сложных условиях завершение работы Миссии по поддержке сектора правосудия в Гаити не означает, что ООН уходит. Организация будет оказывать Гаити поддержку в другой форме", – приводятся его слова на сайте ООН.

Во вторник из Гаити выведены последние полицейские подразделения миротворцев, вместо них поддерживать местных жителей будут гражданские специалисты открывающегося Объединенного представительства ООН.

По словам Лакруа, с 2004 года сначала военные, а потом полицейские "голубые береты" помогли значительно сократить масштабы преступности в Гаити – количество преднамеренных убийств за 15 лет уменьшилось в два раза. Тем не менее, многие проблемы сохраняются, и лидеры оппозиции добиваются отставки президента Жовенеля Моиза, в некоторых случаях прибегая к насилию для достижения своих политических целей. Так, в период с 15 сентября по 9 октября в ходе демонстраций были убиты 30 человек, в том числе 15 полицейских.

"Нынешняя ситуация не является идеальной для завершения 15-летнего миротворчества в стране", – констатировал заместитель генсека ООН.

Миссия ООН в Гаити была учреждена 1 июня 2004 года. Ей были переданы полномочия Многонациональных временных сил (МВС), созданных с санкции Совета Безопасности в феврале 2004 года, после того как разгоревшийся вооруженный конфликт охватил несколько городов и президент Бертран Аристид был вынужден покинуть страну.

Ранее в Сенате Гаити произошла стрельба во время церемонии голосования по кандидатуре премьер-министра Фрица Уильяма Мишеля. Тогда были ранены два человека, в том числе фотограф агентства Associated Press. Стрельбу из пистолета открыл один из сенаторов.

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Источник: korrespondent.net