Лента RSS
Подписаться на ленту
16 октября 2019, среда, 08:48
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,26
16. 10. 2019

На Донбассе за сутки двое погибших и пять раненых

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 15 октября, и с начала нынешних суток 30 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Погибли два бойца ВСУ, четыре получили ранения, еще один – боевую травму, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в среду, 16 октября.

Противник обстреливал позиции ВСУ из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксированы вблизи Марьинки (пять раз), Авдеевки (трижды), Водяного (трижды), Новогнатовки (дважды), Опытного, Павлополя (дважды), Новотроицкого (дважды), Пищевика, Лебединского, Новолуганского, Луганского (дважды), Золотого (дважды), Травневого.

С начала нынешних суток сепаратисты четыре раза нарушили режим прекращения огня – неподалеку Лебединского и Водяного. Военнослужащие ООС не пострадали.

Напомним, за сутки 15 октября сепаратисты 25 открывали огонь на Донбассе. Тогда был ранен один боец ВСУ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- У нас с тобой сегодня первое свидание, куда ты хочешь сходить? Выбирай любое место!
- На МРТ позвоночника.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.