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16. 10. 2019

Украина и Франция договорились совместно производить патрульные катера

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время встречи с министром транспорта Французской Республики Жан-Батистом Джеббари договорились о совместном производстве патрульных катеров для Государственной пограничной службы. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Мы получили предложение от французской компании Ocea по поставкам патрульных катеров для Государственной пограничной службы Украины, и при этом важно именно совместное производство таких катеров", - отметил Аваков.

Французская сторона заверила, что понимает важность локализации производства для Украины.

"Надеемся, что уже в ближайшее время подпишем Меморандум о взаимопонимании в этом проекте", - отметил Джеббари.

Помимо этого, Аваков заявил о желании подписать соглашение о взаимном признании водительских удостоверений между Украиной и Францией.

Ранее сообщалось, что для пограничников купят пять украинских катеров. Для пограничной службы планируют закупить 20 катеров в течение трех лет. Пять из них - украинского производства.

В Одессу прибыл седьмой военный катер

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Источник: korrespondent.net
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