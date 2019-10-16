Зеленский отправился с визитом в Латвию

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 16 октября, посетит с официальным визитом Латвийскую Республику. Об этом говорится на сайтах главы государства и канцелярии президента Латвии.

"Во время визита запланированы встречи главы государства с президентом Латвии Егилсом Левитсом, спикером Сейма (парламента) Латвии Инара Мурниеце и премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньш", – говорится в сообщении.

Отмечается, что официальная церемония встречи Зеленского в президентском дворце (Рижском замке) начнется в 10:30. Президента Украины с супругой встретит его коллега из Латвии Егилс Левитс. Позже состоится встреча двух делегаций, а также совместная пресс-конференция президентов Латвии и Украины.

В Риге Владимир Зеленский также встретится с представителями украинской общины в Латвии. В частности, украинский лидер примет участие в церемонии возложения цветов к Памятнику свободы, а также посетит Латвийский музей оккупации.

Последним событием в этот день станет церемония открытия мемориальной доски к 100-летию начала работы первой дипломатической миссии Украины (Украинской Народной Республики) в Риге на том же доме, где, по свидетельству ученых-историков, она работала.

Напомним, в сентябре Зеленский был в США. Президент Владимир Зеленский начал рабочий визит в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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Источник: korrespondent.net