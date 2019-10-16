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16. 10. 2019

В донецкой филармонии открыли алкомаркет - журналист

В неподконтрольном Украине Донецке в пристройке к зданию филармонии открылся магазин алкогольных напитков Алкомаркет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил блогер и журналист Денис Казанский.

Он также показал соответствующее фото.

"Весь современный Донецк в одном фото. Давно говорю, что "ДНРовцы" специально глумятся над городом и его жителями. И вот очередное тому доказательство", – написал в посте он.

Ранее сообщалось, что в Донецке заявили о возобновлении работы железнодорожного вокзала. Из Донецка запустили поезд в Еленовку, где расположен один из основных пунктов пропуска на линии разграничения.

В центре Донецка повесили флаг Украины и включили гимн - СМИ

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Источник: korrespondent.net
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