Началась подготовка к всеукраинскому протесту шахтеров – Волынец

Независимый профсоюз горняков Украины принял решение о подготовке всеукраинской акции протеста шахтеров с требованием выплатить долги по заработной плате. Об этом сообщил глава организации Михаил Волынец на своей странице в Facebook в среду, 16 октября.

"Независимый профсоюз горняков Украины принял решение о подготовке к общему всеукраинскому протесту шахтеров… Новая исполнительная власть так же, как и прежняя, демонстрирует свою неспособность и непонимание того, что на некоторых предприятиях заработная плата не выплачивается в течение четырех месяцев", – написал Волынец.

Он напомнил, что сейчас в Луганской и Волынской области протестуют горняки с требованием выплатить зарплату, а во Львовской области активисты почти 50 суток блокируют вагоны с углем.

Напомним, 11 октября в Северодонецке горняки из трех шахт устроили пикет возле здания Луганской областной военно-гражданской администрации. Акция протеста была связана с задолженностью по зарплате.

По данным Михаила Волынца, государство задолжало шахтерам ГП Первомайскуголь 135 млн гривен, а работникам ГП Лисичанскуголь – 120 млн гривен.

Также на прошлой неделе в Луганской области началась забастовка горняков шахт Новодружеская и Горная ПАО Лисичанскуголь. Они требовали выплатить долги по зарплате.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net